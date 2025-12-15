Traffico Roma del 15-12-2025 ore 07 | 30

Traffico intenso a Roma il 15 dicembre 2025 alle 07:30, con code e incidenti sulla viabilità principale. Traffico congestionato sulla A24, Raccordo anulare e vie consolari, complicato da un incidente tra Castelnuovo di Porto e Settebagni e altri rallentamenti in zona stadio e lungo la via del Mare.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-12-2025 ore 07:30 Luceverde Roma trovati 1 km di coda sulla diramazione Roma nord per un incidente tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione Roma in coda il traffico sul Grande Raccordo Anulare carreggiata interna dalla Caterina l'abbia e su quella esterna tra la Prenestina e la Tiburtina auto in fila sull'intero percorso del tratto Urbano della A24 roma-teramo in direzione della tangenziale a complicare la situazione un incidente avvenuto tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale sulla stessa tangenziale est e incolonnamenti da via Tiburtina e via dei Campi Sportivi per traffico intenso in direzione stadio file in entrata ma sulle maggiori consolari sempre a causa del traffico intenso code per traffico intenso sulla via del mare e sulla via Cristoforo Colombo a partire da Acilia in direzione Roma Centro la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

