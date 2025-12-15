© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 15-12-2025 ore 09:30

Luceverde Lazio ha trovati 1 km di coda sulla diramazione Roma Sud per la difficoltà di immissione sul Raccordo Anulare da Torrenova e il raccordo ma anche di nebbia sul lato sole tra chiusi e Ponzano Romano e tra Anagni e Ceprano in coda il traffico sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla via Salaria la via Tiburtina di seguito dalla Casilina all'appia mentre su quella esterna il traffico in via Laurentina via Casilina è già la Prenestina e la Tiburtina Coda a tratti sull'autostrada Roma Fiumicino per lavori tra il bivio per la Roma Civitavecchia via Isacco Newton in direzione della via Laurentina altri file sulla via Pontina per un veicolo fermo in panne all'altezza della via Ardeatina in direzione Roma prorogati fino al 12 gennaio i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Atina Cassino che resta chiusa in rispondenza della galleria capodichina Atina superiore è Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 raccomandiamo le dovute attenzioni da Tiziana tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. Romadailynews.it

