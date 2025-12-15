Una storia di spionaggio sorprendete quella di Olga Kobolova, una spia russa infiltrata tra gli ambienti della Nato a Napoli per oltre dieci anni. La sua vera identità è stata scoperta grazie a un dettaglio inaspettato: il microchip della sua gatta Luisa. Un episodio che dimostra come anche i dettagli più piccoli possano rivelare segreti nascosti.

© Cultweb.it - Tradita da un gatto: la spia russa Olga Kobolova smascherata dopo più di 10 anni sotto copertura grazie al chip della micia Luisa

Una storia che sembra uscita da un film di spionaggio, eppure è realtà. Una spia russa infiltrata per oltre un decennio negli ambienti della Nato a Napoli è stata smascherata grazie a un dettaglio inaspettato: il microchip della sua gatta Luisa. La vicenda è stata rivelata da Christo Grozev, giornalista investigativo a capo delle indagini di The Insider ed ex capo investigatore russo di Bellingcat, che l’ha soprannominata “ Cat Lady “. Il suo vero nome è Olga Kolobova, nata nel 1982, agente del Gru, i servizi segreti militari russi specializzati in operazioni di sabotaggio. Figlia di un ex colonnello che ha servito Mosca in diversi teatri internazionali, Olga ha vissuto sotto la falsa identità di Maria Adela Kuhfeldt Rivera, spacciandosi per una gioielliera peruviana di origini tedesche. Cultweb.it

IL MARITO SCOPRE CHE SUA MOGLIE LO TRADISCE

Spia russa scoperta grazie al suo gatto. Ecco chi è Olga Kolobova - "A Napoli a stretto contatto con i generali Nato, poi è sparita nel nulla". ilcorrieredelgiorno.it