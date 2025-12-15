Tra una Baguette e una stampa giraffa l' omaggio di Lily Collins a Carrie Bradshaw è palese

L'ultimo look di Lily Collins richiama in modo evidente lo stile iconico di Carrie Bradshaw di Sex and The City, tra una baguette e una stampa giraffa. Un omaggio evidente, che trasmette eleganza e personalità, catturando l'attenzione di chi ama la moda e i dettagli che fanno la differenza.

© Vanityfair.it - Tra una Baguette e una stampa giraffa, l'omaggio di Lily Collins a Carrie Bradshaw è palese Vi dice qualcosa l'ultimo look di Lily Collins? A noi sì, perché ricorda in tutto e per tutto uno di quelli, memorabili, di Carrie Bradshaw in Sex and The City.