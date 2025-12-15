Tra Sangiustese e Trodica manca soltanto il gol

Un pareggio senza reti tra Sangiustese e Trodica in una sfida combattuta, con entrambe le formazioni alla ricerca del gol decisivo. La partita ha visto numerose occasioni e cambi di fronte, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete durante i novanta minuti.

SANGIUSTESE 0 TRODICA 0 SANGIUSTESE: Rossi, Lattanzi, Pasqualini, Innamorati (24'st Masi), Lanza, Iommi (40'st Ausili), Perpepaj (24'st Strupsceki), Cichella, Grassi, Raparo (31'st Ruggeri), Di Giminiani (24'st Paolucci). A disp.: Di Battista, Wahi, Formentini, Cognigni A.. All.: Sansovini. TRODICA: Baldi, Tomassini (14'st Cantarini), Ciaramitaro, Emiliozzi, Passalacqua, Panichelli, Gobbi (14'st Cognigni L.), Pensalfini (5'st Marchionni), Spagna (34'st Bugaro), Costa Ferreira, Gigli (14'st Virgili) A disp.: Febbo, Marcaccio, Aristoteles, Gabrielli. All.: Buratti. Arbitro: Ciccioli di Fermo. Note - Espulso al 20' st Passalacqua.