Tra cadute e voglia di ballare | svelati i brani in gara a Sanremo

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due artisti bolognesi, Tredici Pietro ed Elettra Lamborghini, sono pronti a partecipare alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con canzoni dal titolo “Uomo che cade” e “Voilà”. La manifestazione si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026, offrendo un palcoscenico di grande rilievo per le loro nuove performance musicali.

I brani si preannunciano per certi versi opposti:

