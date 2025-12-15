tour nella fabbrica dismessa cede il solaio fatiscente giovane precipita e muore

Un giovane esploratore ha perso la vita in una fabbrica dismessa, precipitando da un lucernario durante un'escursione di urbex. L'incidente, avvenuto da circa cinque metri di altezza, evidenzia i pericoli legati all'esplorazione di luoghi abbandonati e degradati.

È precipitato da un lucernario, da un’altezza di circa cinque metri, mentre praticava " urbex ", abbreviazione che sta per urban exploration, o esplorazione notturna di luoghi dismessi. In questo caso alla ex Italcementi, di via Ponchielli ad Alzano Lombardo, in Valle Seriana, sito ritenuto esempio di archeologia industriale, un rarissimo caso di officina per la produzione di cemento rimasta quasi intatta, nonostante gli anni. È qui che nella notte tra sabato e domenica è avvenuta la disgrazia in cui ha perso la vita Daniel Esteban Garcia Camera, 19 anni, origini boliviane. Viveva a Casnigo con i genitori e il fratello minore. Quotidiano.net

