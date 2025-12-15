Torri in zona Giotto Lucacci attacca | Progetto moderno e sinistra ipocrita

Arezzo si prepara ad affrontare il dibattito sulla variante urbanistica delle torri in zona Giotto, con Lucacci che critica il progetto definendolo moderno e la sinistra accusata di ipocrisia. Manca poco alla discussione in Consiglio comunale, mentre le opinioni si intensificano sulla destinazione e l’impatto delle nuove costruzioni.

AREZZO Ancora pochi giorni e la variante urbanistica sul progetto delle due torri in via Tiziano arriverà sul tavolo del Consiglio comunale. La Giunta la porterà in Consiglio giovedì: una modifica che trasformerebbe oltre 6.300 metri quadrati di area verde in area edificabile, aprendo la strada alla costruzione di due torri da nove piani. Un progetto che va avanti tra le polemiche e lo scontento del Comitato residenti zona Giotto, che ha raccolto oltre 3000 firme contro lo smantellamento dell’area verde e l’ulteriore cementificazione dell’area. Tra favorevoli e contrari si inserisce Francesco Lucacci, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che affonda su una sinistra (contraria al progetto) "miope ed ipocrita", che ad Arezzo "fa la pasdaran ambientalista". Lanazione.it

