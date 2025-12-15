Torri di 9 piani uffici negozi | così il cemento si mangia ancora gli ex scali di Milano

La riqualificazione degli ex scali di Milano Tre piazze prevedeva un parco di 41 mila metri quadrati, percorsi pedonali e piste ciclabili. Tuttavia, il progetto ha subito cambiamenti significativi, con la costruzione di torri di 9 piani, uffici e negozi, sollevando interrogativi sul rispetto delle promesse iniziali e sull'impatto sul patrimonio urbano.

© Milanotoday.it - Torri di 9 piani, uffici, negozi: così il cemento si "mangia" (ancora) gli ex scali di Milano Tre piazze, un parco di 41mila metri quadrati, percorsi pedonali e piste ciclabili. Queste erano le promesse per la riqualificazione di uno degli ex scali ferroviari della città. Il progetto si chiama Lambrate streaming, Tre piazze nel parco. Nel 2021, la cooperativa Sant'Ilario, legata alla.