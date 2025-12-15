Torrecuso il Natale si celebra a tavola | arriva la Cena Tombolata alla Cantina Falluto
A Torrecuso, il Natale si festeggia con gusto e convivialità: domenica 21 dicembre, alla Cantina Falluto, si terrà una cena accompagnata da una tombolata, offrendo l'opportunità di assaporare i sapori tradizionali del Sannio e di degustare i vini locali in un'atmosfera di festa.
A Torrecuso, domenica 21 dicembre, cena e tombolata tra i sapori del Sannio e i vini della Cantina Falluto. Il Natale a Torrecuso profuma di convivialità, tradizione e buon vino. L’Azienda Agricola “ Cav. Mennato Falluto ” apre le sue porte per un appuntamento speciale pensato per chi ama vivere le feste in un clima autentico e familiare: la Cena Tombolata, in programma domenica 21 dicembre alle ore 20.00, presso l’azienda in località Saude. Un’esperienza che va oltre la semplice cena: un viaggio nei sapori della tradizione natalizia, accompagnato dai vini della Cantina Falluto, dal divertimento della tombolata con premi a sorpresa e da un’atmosfera calda e accogliente, capace di far sentire tutti a casa. Puntomagazine.it
