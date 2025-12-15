Tornano finalmente pioggia e neve copiosa sull’Italia Buone notizie per gli amanti della montagna
Dopo un prolungato periodo di stabilità e smog, l’Italia si prepara a vivere un cambiamento climatico significativo con l’arrivo di pioggia e neve abbondanti. Le condizioni meteorologiche migliorano, portando sollievo alle aree colpite da siccità e smog, e offrendo nuove opportunità per gli amanti della montagna e della natura in generale.
Roma, 15 dicembre 2025 - Finalmente la svolta meteo. Dopo un lungo periodo di tempo stabile e smog (sulla Pianura padana, ma non solo), tornano le precipitazioni sull’Italia. Arriva infatti una perturbazione con pioggia e neve a partire dal Nord Ovest, Piemonte e Liguria in particolare. Federico Brescia, meteorologo de ilMeteo.it, conferma che l'alta pressione ha ormai le ore contate, sono in arrivo piogge abbondanti e non solo, anche copiose nevicate, grazie all'ingresso di un fronte perturbato pilotato da aria polare-marittima. E l’anticiclone resterà lontano almeno per un po’. I giorni che ci avvicinano al Natale saranno infatti piuttosto instabili, segnala 3bmeteo. Quotidiano.net
Meteo: la tendenza per la prossima settimana. Tornano pioggia e neve: ecco le regioni coinvolte - Tra il 15 e il 21 dicembre è atteso l'ingresso di una perturbazione particolarmente attiva, destinata a riportare piogge diffuse, un generale calo termico e nevicate.
Meteo, Anticiclone stop: tornano pioggia e neve. L'analisi del meteorologo Federico Brescia - Si parte subito forte, già lunedì sera arrivano le prime piogge in intensificazione martedì su più di mezza Italia, specie al Nord-
FINALMENTE TORNANO LE PIOGGE Un'area di bassa pressione riuscirà a farsi spazio sul Mediterraneo Occidentale da domani, arrivando fino al Nord Africa e da qui veicolerà correnti umide e miti meridionali verso il nostro paese. Torneranno le piogge
