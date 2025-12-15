Torna Notre Dame de Paris appuntamento anche al Palapartenope di Napoli
NOTRE DAME DE PARIS, l’opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, tornerà nei teatri italiani a partire dal 26 febbraio 2026 con oltre 120.000 biglietti già venduti. Andato in scena per la prima volta in Italia nel 2002, NOTRE DAME DE PARIS nel. Napolitoday.it
???? NOTRE DAME DE PARIS torna in scena nel 2022
Notre Dame de Paris torna in scena nei teatri, a quasi 25 anni dalla prima volta. Riccardo Cocciante: «Questo spettacolo è un miracolo. Resiste ai tempi parlando di diversità» - A Palazzo Serbelloni la presentazione del tour 2026, al via il 26 febbraio marzo agli Arcimboldi di Milano. vanityfair.it
Notre Dame de Paris torna a Bergamo: tre date alla ChorusLife Arena - Notre Dame de Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo, farà tappa al ChorusLife Arena dal 9 all’11 ottobre 2026, ... ecodibergamo.it
Torna al Parco Villa delle Rose di Lanciano il musical 'Notre Dame de Paris' #abruzzo #spettacoli - facebook.com facebook
Torna al Parco Villa delle Rose di Lanciano il musical 'Notre Dame de Paris' #abruzzo #spettacoli x.com