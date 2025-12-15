Torna libero l’imam di Torino Mohamed Shahin L’irritazione della premier Meloni | La sicurezza è impossibile se dei giudici annullano ogni misura

L'imam Mohamed Shahin di Torino è stato riacquistato la libertà dopo che la Corte d’Appello ha annullato il suo trattenimento, precedentemente dispostp dal Ministro dell’Interno Piantedosi. La decisione ha suscitato reazioni, tra cui l’irritazione della premier Meloni, che ha sottolineato le difficoltà di garantire la sicurezza in presenza di decisioni giudiziarie di questo tipo.

«La Corte d'Appello di Torino ha disposto la cessazione del trattenimento dell'imam Mohamed Shahin, destinatario di un decreto di espulsione firmato dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Parliamo di una persona che ha definito l'attacco del 7 ottobre un atto di 'resistenza', negandone la violenza. Che, dalle mie parti, significa giustificare, se non istigare, il terrorismo. Qualcuno mi può spiegare come facciamo a difendere la sicurezza degli italiani se ogni iniziativa che va in questo senso viene sistematicamente annullata da alcuni giudici?». Questa la posizione della premier Giorgia Meloni sul rilascio del religioso dal Cpr di Caltanissetta, dove si trovava dopo che gli era stato revocato il permesso di soggiorno di lunga durata e doveva essere rimpatriato in Egitto.

