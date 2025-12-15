Torna libero l’imam di Torino Mohamed Shahin lascia il Cpr | così i giudici hanno ribaltato la decisione del ministro Piantedosi 

Mohamed Shahin, imam di Torino, è stato rilasciato dal Cpr di Caltanissetta, dopo la revoca del permesso di soggiorno e la decisione di rimpatrio in Egitto. I giudici hanno infatti ribaltato la decisione del ministro Piantedosi, consentendo al religioso di tornare libero.

È stato rilasciato dal Cpr di Caltanissetta Mohamed Shahin, l’imam residente a Torino a cui era stato revocato il permesso di soggiorno di lunga durata e che doveva essere rimpatriato in Egitto. È stata la Corte d’appello di Torino a decidere per la cessazione del suo trattenimento nella struttura consegnando al religioso islamico un permesso di soggiorno provvisorio emesso dalla Questura di Caltanissetta. Secondo i giudici, dunque, non ci sarebbero elementi che fanno supporre pericoli per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, elementi di cui invece si alzava nel decreto di espulsione firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Open.online

