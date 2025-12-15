Torna in libertà l' Imam di Torino
L'Imam Mohamed Sghahin di Torino torna in libertà dopo il provvedimento della Corte di Appello, che ha disposto la cessazione del suo trattenimento nel Cpr di Caltanissetta. La decisione segna la fine di un periodo di detenzione e rappresenta un importante sviluppo nel contesto delle procedure giudiziarie a suo carico.
15.05 ,Mohamed Sghahin. Ha lasciato il Cpr di Caltanissetta in applicazione della decisione della Corte di Appello di Torino pronunciata per la cessazione del suo trattenimento nella struttura. Era in attesa dell'espulsione,per le frasi al corteo Pro Pal. Accolto il ricorso dei suoi avvocati:"Nessun timore per la sicurezza".Alla base una Direttiva Ue. All'Imam è stato consegnato un permesso di soggiorno provvisorio emesso dalla Questura di Caltanissetta. Servizitelevideo.rai.it
L'imam di Torino: Il 7 ottobre frutto di 80 anni di occupazioni
Torna libero l’imam di Torino, Mohamed Shahin lascia il Cpr: così i giudici hanno ribaltato la decisione del ministro Piantedosi - L’uomo è stato fatto uscire dal Cpr di Caltanissetta, dove attendeva il rimpatrio in Egitto, e ora circola con un permesso di soggiorno provvisorio ... open.online
L'imam di Torino Mohamed Shahin torna libero, lascia il Centro permanenza rifugiati di Caltanissetta - Secondo i giudici non sussistono elementi che possono far parlare di sicurezza per lo Stato o per l'ordine pubblico ... msn.com
Torna in libertà il pluripregiudicato rossanese Gabriele Pometti. Inoltre, l'uomo era già stato assolto in via definitiva, dopo sette gradi di giudizio, nell'ambito del processo della DIA "Stop Drug" - facebook.com facebook