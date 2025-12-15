Torna in libertà l' Imam di Torino

L'Imam Mohamed Sghahin di Torino torna in libertà dopo il provvedimento della Corte di Appello, che ha disposto la cessazione del suo trattenimento nel Cpr di Caltanissetta. La decisione segna la fine di un periodo di detenzione e rappresenta un importante sviluppo nel contesto delle procedure giudiziarie a suo carico.

15.05 ,Mohamed Sghahin. Ha lasciato il Cpr di Caltanissetta in applicazione della decisione della Corte di Appello di Torino pronunciata per la cessazione del suo trattenimento nella struttura. Era in attesa dell'espulsione,per le frasi al corteo Pro Pal. Accolto il ricorso dei suoi avvocati:"Nessun timore per la sicurezza".Alla base una Direttiva Ue. All'Imam è stato consegnato un permesso di soggiorno provvisorio emesso dalla Questura di Caltanissetta. Servizitelevideo.rai.it

L'imam di Torino: Il 7 ottobre frutto di 80 anni di occupazioni

