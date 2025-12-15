Torna il presepe vivente a Oliveto

Oliveto si appresta a ospitare nuovamente il tradizionale presepe vivente, con i preparativi ormai quasi conclusi. Il suggestivo borgo si anima per accogliere visitatori e appassionati, mantenendo viva questa antica tradizione natalizia. Un evento che unisce comunità e visitatori in un’atmosfera magica e ricca di storia.

Nato nel 2014 per il desiderio di alcuni parrocchiani di vivere il Natale e le festività in modo diverso dal solito, il presepe di Oliveto è cresciuto per numero di comparse. Sono oltre 80 le comparse che prenderanno parte da domenica prossima (21 dicembre) al presepe vivente di Oliveto, piccolo borgo collinare nel Comune di Civitella in Val di Chiana.

