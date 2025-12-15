Torna il maltempo | durante le feste di Natale possibile neve a Como città
Il maltempo torna a influenzare Como durante le festività natalizie, con la possibilità di neve in città. Dopo un periodo di stabilità grazie all’anticiclone, da martedì 16 dicembre si prevede un cambiamento delle condizioni meteorologiche, con piogge e temperature più rigide che interesseranno tutta la Lombardia.
Il tempo è pronto a cambiare anche a Como. Dopo giorni dominati dall’anticiclone, da martedì 16 dicembre è atteso un peggioramento che riporterà pioggia e temperature basse sulla Lombardia. Una fase instabile che, secondo 3Bmeteo, potrebbe accompagnarci fino alle festività natalizie. Già dalla. Quicomo.it
Torna il maltempo nel Milanese: temporali e forti raffiche di vento
Torna il maltempo: durante le feste di Natale possibile neve a Como città - A Como domani martedì sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge deboli ma diffuse per l’intera giornata e accumuli intorno ai 20 millimetri. quicomo.it
Meteo Settimana: da martedì torna il maltempo, poi nuove sorprese - Dopo diversi giorni dominati dall’alta pressione, lo scenario meteorologico è destinato a cambiare. ilmeteo.it
Torna il maltempo sull'Italia, da Nord a Sud: le previsioni meteo per martedì 16 dicembre -> https://tinyurl.com/y4b5b669 - facebook.com facebook
+++ ALLERTA #METEO, TORNA IL #MALTEMPO ED E' SUBITO ALLARME ALLUVIONI: DOMANI GIORNATA TERRIBILE SU MEZZA ITALIA | MAPPE e DETTAGLI x.com