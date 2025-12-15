Torna il maltempo | durante le feste di Natale possibile neve a Como città

Il maltempo torna a influenzare Como durante le festività natalizie, con la possibilità di neve in città. Dopo un periodo di stabilità grazie all’anticiclone, da martedì 16 dicembre si prevede un cambiamento delle condizioni meteorologiche, con piogge e temperature più rigide che interesseranno tutta la Lombardia.

A Como domani martedì sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge deboli ma diffuse per l'intera giornata e accumuli intorno ai 20 millimetri.