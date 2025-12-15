Torna il Gospel a San Giovanni Valdarno
Il Toscana Gospel Festival torna a San Giovanni Valdarno, il 18 dicembre 2025, per la sua XXIXª edizione. L’evento, tra i più attesi nel panorama musicale gospel italiano, promette emozioni e coinvolgimento, attirando appassionati da tutta la regione e oltre. Un appuntamento imperdibile per gli amanti di questa vibrante tradizione musicale.
Arezzo, 15 dicembre 2025 – Giovedì 18 dicembre, alle 21,15, San Giovanni Valdarno torna ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno: il Toscana Gospel Festival, la più importante rassegna gospel italiana, giunta alla sua XXIXª edizione. Per l'occasione si esibiranno gli High Praise Singers, per la prima volta in Italia da Atlanta in Georgia, considerata una delle capitali storiche del gospel afroamericano. Un concerto che promette di trasformare il teatro in un luogo di energia, spiritualità e intensa partecipazione emotiva. Gli High Praise Singers rappresentano una delle realtà più interessanti della nuova scena gospel statunitense. Lanazione.it
