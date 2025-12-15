Torna a San Gottardo la Fiera Anteprima Natale | tanti banchi con musica artigianato e prodotti tipici

Domenica 21 dicembre, il Civ Gottardino ripropone la Fiera Anteprima Natale, recuperando l’evento originariamente previsto per il 30 novembre e rinviato a causa del maltempo. La manifestazione offre un’ampia selezione di bancarelle con musica, artigianato e prodotti tipici, creando un’atmosfera festiva e coinvolgente per tutta la comunità.

Domenica 21 dicembre il Civ Gottardino recupera la Fiera Anteprima Natale 2025, inizialmente programmata per il 30 novembre e rinviata causa maltempo.Come sempre numerosi banchi rallegreranno via Piacenza e dintorni con artigianato, prodotti tipici, oggettistica, abbigliamento, musica in strada e.