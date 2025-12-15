Torna a casa e trova la moglie con un uomo marito non si controlla Poi la scoperta | chi era lui

Un episodio di gelosia e violenza si è verificato a Roma, quando un uomo, tornato a casa, ha trovato la moglie con un altro uomo e ha reagito in modo violento, colpendo un conoscente con un martello. La vicenda ha suscitato sconcerto e attenzione sulle conseguenze di emozioni incontrollate in situazioni di forte tensione familiare.

Un’esplosione di gelosia e una violenza improvvisa. È quanto accaduto a Roma, dove un uomo ha preso a martellate un conoscente della moglie, convinto che fosse il suo amante. L’aggressione è scattata dopo che la coppia era rientrata dagli acquisti di Natale, trasformando un pomeriggio qualunque, a ridosso delle feste, in un grave episodio di cronaca. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe perso il controllo alla vista dei due insieme in casa. Dopo aver ordinato alla vittima di inginocchiarsi, si sarebbe scagliato contro di lui con calci e pugni, per poi colpirlo ripetutamente con un martello, anche alla testa e alla tempia. Caffeinamagazine.it Moglie trova il marito a cena con l'amante Trova un uomo con la moglie in casa. «Sono solo un amico»: ma lo fa inginocchiare e lo prende a martellate - L'aveva visto in casa e, pensando che fosse l'amante della moglie, lo aveva aggredito. ilmattino.it

