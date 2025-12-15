Torna a casa e trova la moglie con un uomo finisce in orrore Poi la scoperta choc | chi era lui

Un rientro a casa si trasforma in un incubo quando un uomo scopre la moglie con un altro. L'episodio si conclude con un'aggressione violenta a Roma, scatenata da un'improvvisa crepa di gelosia. La scoperta shock su l'identità dell'uomo coinvolto aggiunge un ulteriore inquietante elemento a questa drammatica vicenda.

– Aggressione a martellate a Roma dopo un improvviso scatto di gelosia. Un uomo è stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio per aver colpito ripetutamente con un martello un conoscente della moglie, scambiato per un presunto amante, all’interno della loro abitazione. L’episodio, avvenuto a ridosso delle festività natalizie, ha trasformato un rientro a casa dopo gli acquisti di Natale in un grave fatto di cronaca, conclusosi con l’intervento dei soccorsi e il successivo processo davanti al Tribunale di Roma. Tvzap.it

