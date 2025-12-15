Torino tornato in libertà imam Mohamed Shahin giudici | Frasi contro 7 ottobre e genocidio a Gaza sono espressione del diritto d’opinione

La Corte d’Appello di Torino ha ordinato l’interruzione immediata del trattenimento dell’imam Mohamed Shahin al Centro di Caltanissetta, riconoscendo le sue dichiarazioni come espressione del diritto di opinione. La decisione segue il ricorso presentato dalla difesa, che aveva contestato la detenzione protratta per settimane.

La Corte d'Appello di Torino ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa e ha disposto che si interrompa con effetto immediato il trattenimento amministrativo al Centro di rimpatrio di Caltanissetta, in Sicilia, dove l'imam di San Salvario si trovava da diverse settimane.

L’Imam di Torino torna in libertà, ha lasciato il Cpr di Caltanissetta - Ha lasciato il Cpr di Caltanissetta, in applicazione della decisione della Corte di Appello di Torino che si è pronu ... italpress.com

