Torino torna in libertà l’imam Shahin | Non rappresenta timore per la sicurezza

Mohamed Shahin, imam di Torino, torna in libertà dopo un periodo di detenzione. La sua riacquisizione della libertà è stata confermata e nel corso della giornata rientrerà nella città, dove vive da oltre vent'anni. La sua presenza e il suo ruolo nella comunità continuano a suscitare attenzione e dibattito.

© Ildifforme.it - Torino, torna in libertà l'imam Shahin: "Non rappresenta timore per la sicurezza" Mohamed Shahin è tornato libero e in giornata rientrerà a Torino, la città di cui è imam e dove vive ormai da oltre vent'anni. E' quanto è stato deciso dalla Corte d'Appello di Torino accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati della difesa e ha disposto che si interrompa con effetto immediato il trattenimento amministrativo al .