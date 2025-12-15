L'imam Mohamed Shahin, residente a Torino da oltre vent'anni, torna in libertà dopo che la Corte d’Appello ha accolto l’istanza dei suoi difensori, ordinando la cessazione del suo trattenimento nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Caltanissetta.

© Lettera43.it - Torino, torna in libertà l’imam Mohamed Shahin

Mohamed Shahin torna in libertà e fa rientro a Torino, la città in cui risiede da più di 20 anni. La Corte d’Appello del capoluogo piemontese ha accolto l’istanza presentata dai difensori dell’ imam di San Salvario, disponendo la cessazione immediata del trattenimento amministrativo nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Caltanissetta, dove era detenuto da alcune settimane. Alla base della decisione vi è il richiamo alla normativa europea, che stabilisce come la privazione della libertà per i richiedenti protezione internazionale debba costituire un’eccezione e non una prassi ordinaria, da applicare soltanto «in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità, che le finalità di tale trattenimento». Lettera43.it

