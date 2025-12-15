Torino la Corte d' Appello ha accolto il ricorso dell' Imam trattenuto nel Cpr di Caltanisetta

La Corte d'Appello di Torino ha accolto il ricorso di Mohamed Shahin, imam del quartiere di San Salvario, che era stato trattenuto nel Centro di Permanenza Repatri (Cpr) di Caltanissetta. La decisione rappresenta un importante sviluppo nel caso, sollevando interrogativi sulle procedure di detenzione e sui diritti delle persone coinvolte.

La Corte d'Appello di Torino ha accolto il ricorso di Mohamed Shahin, l'imam del quartiere di San Salvario, trattenuto nel Cpr di Caltanissetta. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dai legali di Shanin, Gianluca Vitale e Fairus Ahmed Jama. L'imam era stato fermato lo scorso 24 novembre e trasferito nel cpr di Caltanissetta perché destinatario di un provvedimento di espulsione, firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, per le frasi pronunciate in occasione di una delle manifestazioni pro pal in piazza Castello, secondo cui quanto accaduto il 7 ottobre, giorno della strade di Hamas, "non fu violenza". Iltempo.it

