Torino i giudici liberano l' imam Shahin | stop al trattenimento nel Cpr

La Corte d’Appello di Torino ha deciso di liberare l’imam Mohamed Shanin, che era stato trattenuto nel Cpr di Caltanissetta. La decisione arriva dopo aver esaminato il caso e ha portato alla revoca della misura di detenzione, consentendo all’imam di tornare in libertà.

© Ilgiornale.it - Torino, i giudici "liberano" l'imam Shahin: stop al trattenimento nel Cpr Torna libero l' imam Mohamed Shanin. La Corte d’Appello di Torino ha disposto la cessazione del trattenimento dell'imam, che era detenuto nel Cpr di Caltanissetta. I giudici hanno accolto uno dei ricorsi presentati dalla difesa, ritenendo che, anche alla luce di nuova documentazione acquisita agli atti, non emergano elementi tali da configurare un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l’ordine pubblico. Shahin era stato destinatario di un decreto di espulsione firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Cessazione del trattenimento nel Cpr. Fra i "nuovi elementi" che erano stati presentati dagli avvocati dell'imam figuravano l'archiviazione immediata, da parte della procura di Torino, di una denuncia per le frasi che l'uomo aveva pronunciato lo scorso ottobre durante una manifestazione Pro Pal. Ilgiornale.it I giudici di Torino liberano l’imam Shahin e smontano il decreto di espulsione di Piantedosi Torino, la Corte d'Appello ha accolto il ricorso dell'Imam trattenuto nel Cpr di Caltanisetta - La Corte d'Appello di Torino ha accolto il ricorso di Mohamed Shahin, l'imam del quartiere di San Salvario, trattenuto nel Cpr di ... iltempo.it

