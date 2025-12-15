Torino accolto il ricorso dell' imam Mohamed Shahin | può uscire dal Cpr dove è stato recluso

La Corte d'appello di Torino ha accolto il ricorso dell'imam Mohamed Shahin, consentendogli di uscire dal Centro di Permanenza e Rimpatrio di Caltanissetta. La decisione rappresenta una svolta nel caso, che aveva suscitato attenzione e discussioni sulle procedure e i diritti delle persone detenute in questi centri.

