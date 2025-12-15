Toponomastica non rispettosa della parità di genere la denuncia di Udi

L'UDI denuncia che le recenti intitolazioni toponomastiche nella città di Reggio Calabria non riflettono la parità di genere, evidenziando una lacuna nella rappresentanza femminile. Questa situazione solleva alcune riflessioni sull'importanza di promuovere un'urbanistica inclusiva e rispettosa dei principi di uguaglianza.

© Reggiotoday.it - Toponomastica non rispettosa della parità di genere, la denuncia di Udi Le nuove intitolazioni toponomastiche nella città di Reggio Calabria non rispettano la parità di genere. A denunciarlo è l'Unione Donne in Italia aps reggina, associazione che non è stata coinvolta elle scelte di intitolazione stradale approvate dalla giunta comunale.Si legge in una nota di Udi. Reggiotoday.it Toponomastica a senso unico: la Giunta approva 69 intitolazioni senza parità di genere - Nuove intitolazioni che ignorano le proposte dell’UDI Reggio Calabria APS e il principio previsto dal regolamento ... reggiotv.it

Vie e monumenti dedicati sempre agli uomini, donne dimenticate nella toponomastica: "Non siamo invisibili" - Un pomeriggio dedicato a docenti e docenti esterni per promuovere inclusione e la toponomastica di parità di genere. foggiatoday.it

Il nome del palazzo: quando la toponomastica è domestica Il numero civico è un dato freddo. Poi però entri in un condominio e scopri che ha un nome: un soprannome nato nel tempo, usato solo da chi ci vive o dal quartiere. È così che nascono i “Palazzi di Cr - facebook.com facebook