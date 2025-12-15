Topo gigio arriva per la prima volta a teatro presentato il musical in scena nel 2026

Nel 2026, Topo Gigio debutta per la prima volta a teatro, portando sul palcoscenico il celebre personaggio italiano che ha conquistato generazioni sin dagli anni Sessanta. Un musical che promette di emozionare adulti e bambini, celebrando l'irresistibile fascino di questa icona della cultura pop.

Topo Gigio per la prima volta a teatro: il personaggio italiano più amato al mondo sin dagli anni sessanta prende vita sul palcoscenico. “ Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour ” è una fiaba che celebra un vero e proprio mito, raccontando la sua nascita e la visione della donna che lo ha creato nel 1959, Maria Perego. Un musical pieno di poesia, diretto dal maestro delle fiabe Maurizio Colombi (autore e regista di grandi successi come Peter Pan – Il Musical, We Will Rock You, Rapunzel, La Regina di Ghiaccio, Aladin, Casanova ), che vuole essere un omaggio all’amato protagonista e a Maria Perego, alla forza del legame tra madre e figlio, e al potere dei sogni e dell’immaginazione. Metropolitanmagazine.it

