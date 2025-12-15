Tony Effe papà rasato e ingioiellato | il nuovo look

Tony Effe, noto rapper, sorprende con un nuovo look: testa rasata e abbigliamento brillante. La sua trasformazione coincide con l’arrivo della figlia Priscilla, portando un’onda di gioia nella sua vita personale e professionale. Un cambiamento che riflette il momento speciale e il nuovo capitolo, segnato dall’amore e dalla felicità familiare.

La nascita di Priscilla ha segnato un momento di gioia immensa nella vita di Tony Effe e Giulia De Lellis. La coppia ha accolto la loro primogenita a ottobre, dopo una gravidanza vissuta con discrezione e lontano dai riflettori. Le prime settimane da genitori sono state un susseguirsi di emozioni intense. L’influencer e il rapper hanno condiviso con i fan solo alcuni momenti selezionati di questa nuova avventura, dimostrando così di voler proteggere la privacy della piccola. Nelle scorse ore Tony ha scelto di mostrare il suo lato più intimo, postando una serie di scatti in veste di papà. cool. Muscoli, tatuaggi e tenerezza. Lookdavip.tgcom24.it

