Tony Effe papà rasato e ingioiellato | il nuovo look

La nascita di Priscilla ha segnato un momento di gioia immensa nella vita di Tony Effe e Giulia De Lellis. La coppia ha accolto la loro primogenita a ottobre, dopo una gravidanza vissuta con discrezione e lontano dai riflettori. Le prime settimane da genitori sono state un susseguirsi di emozioni intense. L’influencer e il rapper hanno condiviso con i fan solo alcuni momenti selezionati di questa nuova avventura, dimostrando così di voler proteggere la privacy della piccola. Nelle scorse ore Tony ha scelto di mostrare il suo lato più intimo, postando una serie di scatti in veste di papà. cool. Muscoli, tatuaggi e tenerezza. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

