Tony Effe sorprende i fan con un nuovo look: addio ai ricci, spazio a un super buzz cut. L'artista ha condiviso su Instagram un'immagine che lascia intuire il cambiamento, segnando una svolta nel suo stile capelluto e suscitando curiosità e reazioni tra i suoi seguaci.

© Gqitalia.it - Tony Effe cambia look. Addio ricci, il nuovo taglio è un super buzz cut

Tony Effe ha rivoluzionato il suo taglio di capelli abbandonando il suo storico stile curly. E lo ha annunciato ieri con uno scatto su Instagram che non dice niente per dire tutto. No caption needed, perché l’immagine parla da sola. Nel primo scatto, infatti, il rapper appare insieme a sua figlia neonata Priscilla, avuta dalla compagna Giulia De Lellis, e quel dettaglio non è affatto marginale. È un’immagine che suggerisce che dietro questo cambio di look possa esserci un passaggio simbolico: sono diventato padre e ora tutto cambia. Addio al taglio iconico di Tony Effe. È difficile separare del tutto l’aspetto privato da quello pubblico quando si parla di Tony Effe, artista che ha sempre fatto della propria immagine un’estensione naturale del suo linguaggio musicale. Gqitalia.it

Il cambio di look di Tony Effe a Sanremo

Tony Effe cambia look. Addio ricci, il nuovo taglio è un super buzz cut - L'artista fa una scelta radicale e ridefinisce la sua immagine nel momento più personale della sua vita. gqitalia.it