Toni ammette | Inter? Quando non è prima qualcosa non va Male se arriva quarta
Toni analizza il momento dell'Inter, sottolineando l'importanza della posizione in classifica e l'importanza di una leadership forte come quella di Lautaro. Dopo la vittoria di Genova, l'ex bomber riflette sulle aspettative e le sfide dei nerazzurri, evidenziando quanto sia fondamentale mantenere la testa della classifica per raggiungere gli obiettivi stagionali.
Inter News 24 Toni Inter, l’analisi dell’ex bomber sul momento dei nerazzurri dopo la vittoria di Genova: leadership di Lautaro, e corsa al vertice. Dopo il successo dell’ Inter sul campo del Genoa, è arrivata un’analisi netta e senza giri di parole da parte di Luca Toni, ex attaccante campione del mondo nel 2006, intervenuto negli studi di DAZN. Un giudizio che tocca diversi aspetti: dalla crescita di Cristian Chivu, alla leadership di Lautaro Martinez, fino alla corsa scudetto e al confronto con Milan e Juventus. Secondo Toni, il primo grande merito dell’allenatore nerazzurro è stato quello di ricompattare l’ambiente. Internews24.com
