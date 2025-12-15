Toni ammette | Inter? Quando non è prima qualcosa non va Male se arriva quarta

Toni analizza il momento dell'Inter, sottolineando l'importanza della posizione in classifica e l'importanza di una leadership forte come quella di Lautaro. Dopo la vittoria di Genova, l'ex bomber riflette sulle aspettative e le sfide dei nerazzurri, evidenziando quanto sia fondamentale mantenere la testa della classifica per raggiungere gli obiettivi stagionali.

© Internews24.com - Toni ammette: «Inter? Quando non è prima, qualcosa non va. Male se arriva quarta» Inter News 24 Toni Inter, l’analisi dell’ex bomber sul momento dei nerazzurri dopo la vittoria di Genova: leadership di Lautaro, e corsa al vertice. Dopo il successo dell’ Inter sul campo del Genoa, è arrivata un’analisi netta e senza giri di parole da parte di Luca Toni, ex attaccante campione del mondo nel 2006, intervenuto negli studi di DAZN. Un giudizio che tocca diversi aspetti: dalla crescita di Cristian Chivu, alla leadership di Lautaro Martinez, fino alla corsa scudetto e al confronto con Milan e Juventus. Secondo Toni, il primo grande merito dell’allenatore nerazzurro è stato quello di ricompattare l’ambiente. Internews24.com In Italia, la pace si firma in cucina. Non serve un trattato: basta un “assaggia” detto con quel tono che non ammette repliche. E se poi qualcuno prova a discutere, si chiude la questione con la frase più diplomatica del Paese: “Mangia, poi ne parliamo”. Da merc - facebook.com facebook