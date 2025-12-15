© Ilrestodelcarlino.it - Tomei: "Siamo in salute. Bisognava capitalizzare"

Partita non bellissima, ma risultato di parità accettato con moderata soddisfazione. Il tecnico Francesco Tomei alla fine si prende il punticino che cambia poco la classifica. "Non siamo riusciti a capitalizzare le occasioni che abbiamo creato. Con i nostri principi di gioco abbiamo giocato bene, ma dobbiamo finalizzare di più: se non lo fai, rimani con l’amaro di bocca. Il Guidonia è stato molto attento, specialmente nel primo tempo. I nostri hanno fatto tutti una buona partita, alcuni hanno bisogno di riposare. Nel complesso sono molto contento, sapevo benissimo delle difficoltà che avremmo affrontato". Ilrestodelcarlino.it

