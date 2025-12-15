Tomb Raider ecco l’attrice che interpreta Lara Croft nei nuovi giochi sostituisce Camilla Luddington

Durante i The Game Awards della scorsa settimana, Tomb Raider ha annunciato una nuova era con l'introduzione di una nuova interprete per Lara Croft nei prossimi giochi, sostituendo così Camilla Luddington. Questa scelta segna un importante cambiamento per la celebre serie, promettendo nuove prospettive e un volto fresco per il personaggio iconico.

Durante i The Game Awards della scorsa settimana, Tomb Raider ha ufficialmente inaugurato una nuova era. Con l’annuncio di due nuovi capitoli – Tomb Raider: Legacy of Atlantis e Tomb Raider: Catalyst – è stato confermato anche un cambio storico per il personaggio di Lara Croft. A raccogliere il testimone sarà Alix Wilton Regan, che diventa la nuova interprete dell’archeologa più famosa dei videogiochi. Una scelta che segna una rottura con il recente passato, ma anche un chiaro segnale di rilancio della saga. I nuovi progetti puntano a rinnovare l’identità del franchise, sia sul piano tecnico sia su quello narrativo. Game-experience.it

