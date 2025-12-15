Toma Taulant, 41enne albanese, è evaso dal carcere di Opera lo scorso 7 dicembre, dando inizio a una rocambolesca fuga. Ora, nelle indagini, è stato iscritto nel registro degli indagati anche il suo compagno di cella, ritenuto responsabile di avergli fornito supporto durante la fuga.

© Ilgiorno.it - Toma Taulant e la fuga dal carcere di Opera, indagato il compagno di cella: lo ha aiutato a scappare

Milano, 15 dicembre 2025 – C’è un indagato per la rocambolesca fuga dal carcere milanese di Opera di Toma Taulant, 41enne albanese evaso lo scorso 7 dicembre e tuttora ricercato. La Procura di Milano ha iscritto Simone Borella, 25 anni, di Cuasso al Monte (Varese), compagno di cella del fuggitivo tuttora ricercato. La fuga dal carcere. Secondo gli inquirenti Borella ha favorito la fuga del 41enne scardinando la rete di protezione della cella dove entrambi erano reclusi e creando una corda artigianale, annodando le lenzuola utilizzate in cella con del filo di nailon, permettendo così a Taulant di calarsi dalla finestra. Ilgiorno.it

Toma Taulant evaso dal carcere di Opera, è la quarta volta - 1mattina News 09/12/2025

Toma Taulant e la fuga dal carcere di Opera, indagato il compagno di cella: lo ha aiutato a scappare - Sarebbe stato il 25enne Simone Borella, detenuto per tentato omicidio, a scardinare la rete di protezione e annodare la corda di lenzuola. ilgiorno.it