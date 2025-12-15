Toldo non ha dubbi | Inter squadra matura e Chivu un ottimo allenatore Per la Fiorentina credo che l’unico appiglio sia quello

Francesco Toldo commenta il momento dell'Inter, attuale capolista in Serie A, sottolineando la maturità della squadra e l'ottimo lavoro di Cristian Chivu come allenatore. L'ex portiere nerazzurro esprime anche una valutazione sulla Fiorentina, evidenziando possibili punti di forza e sfide per entrambe le squadre.

Inter News 24 L’ex portiere dell’Inter, Francesco Toldo, ha voluto dire la sua sul momento dei nerazzurri di Cristian Chivu, in testa alla classifica in Serie A. Intervenuto sulle frequenze di Rai Radio 1 durante “Radio anch’io Lo sport”, Francesco Toldo ha parlato così dell’ Inter di Chivu, e non solo. SULL’INTER – « Mi metto dalla parte dei tifosi: vedere un campionato così aperto è più emozionante. Ma vedo un’Inter matura, sicura di sé. L’importante è che sia lì davanti alla fine. Dimostra tranquillità e sicurezza in campionato. E poi c’è da vedere come va la Champions ». CHIVU – « E’ un ottimo allenatore, tutto quel gruppo era formato da uomini. Internews24.com

