Tmz | Sotto custodia il figlio di Rob Reiner   Il regista e la moglie uccisi in casa a coltellate Trump | era ossessionato da me | Chi è Nick |

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il figlio di Rob Reiner è sotto custodia dopo che il regista e sua moglie sono stati trovati uccisi in casa con ferite da arma da taglio. L'episodio ha scosso il mondo dello spettacolo e ha attirato l'attenzione sui dettagli dell'indagine. Nel frattempo, Donald Trump ha dichiarato di essere stato oggetto di ossessioni da parte di Nick, al centro delle recenti notizie.

tmz sotto custodia il figlio di rob reiner 160 il regista e la moglie uccisi in casa a coltellate160trump era ossessionato da me 160chi 232 nick160

© Xml2.corriere.it - Tmz: "Sotto custodia il figlio di Rob Reiner".  Il regista e la moglie uccisi in casa a coltellate Trump: era ossessionato da me | Chi è Nick |

Reiner, 78 anni.  ha diretto tra gli altri  «Harry ti presento Sally.», «Misery non deve morire» e «Stand by me». Xml2.corriere.it

Brad Pitt violento con i figli, indagato dopo sfuriata in aereo

Video Brad Pitt violento con i figli, indagato dopo sfuriata in aereo

tmz sotto custodia figlioTmz, 'Nick Reiner sotto custodia della polizia di Los Angeles' - Nick Reiner, il figlio del regista Rob Reiner è sotto custodia delle forze dell'ordine. ansa.it

tmz sotto custodia figlioNick Reiner fermato dalla polizia di Los Angeles: cosa sappiamo sul figlio del regista Rob - Nick Reiner, il figlio del regista Rob Reiner è sotto custodia delle forze dell'ordine. ilmessaggero.it