Tmz | Sotto custodia il figlio di Rob Reiner   Il regista e la moglie uccisi in casa a coltellate | Chi è Nick | Trump | era ossessionato da me 

Secondo TMZ, il figlio di Rob Reiner è sotto custodia in seguito a un drammatico episodio che ha coinvolto il regista e sua moglie, entrambi trovati uccisi in casa. Reiner, noto per i suoi film iconici, ha 78 anni. La notizia solleva domande sulla dinamica dell'accaduto e sulle conseguenze per la famiglia.

Reiner, 78 anni.  ha diretto tra gli altri  «Harry ti presento Sally.», «Misery non deve morire» e «Stand by me». Xml2.corriere.it

