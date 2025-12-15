Tmz | Arrestato il figlio di Rob Reiner Il regista e la moglie uccisi in casa a coltellate | Chi è Nick | Trump | era ossessionato da me

Un nuovo episodio di cronaca scuote Hollywood: TMZ riporta l'arresto del figlio di Rob Reiner, mentre si indaga su un tragico omicidio avvenuto in casa del regista e della moglie. Nel frattempo, si susseguono dichiarazioni di Donald Trump e aggiornamenti sui personaggi coinvolti, tra cui Nick Reiner, 78 anni, noto regista e padre della vittima.

© Xml2.corriere.it - Tmz: «Arrestato il figlio di Rob Reiner». Il regista e la moglie uccisi in casa a coltellate | Chi è Nick | Trump: era ossessionato da me Reiner, 78 anni. ha diretto tra gli altri «Harry ti presento Sally.», «Misery non deve morire» e «Stand by me». Xml2.corriere.it Robert Downey Jr.'s Son Arrested For Cocaine Possession Morte Rob Reiner, arrestato il figlio Nick - Il figlio di Rob e Michele Reiner, Nick, è stato arrestato e trattenuto con una cauzione di 4 milioni di dollari. iltempo.it

Nick Reiner, il figlio del regista Rob arrestato a Los Angeles: fissata cauzione da 4 milioni - Nick Reiner, il figlio del regista Rob Reiner è stato arrestato dalle forze dell'ordine. msn.com

Il celebre baritono nominato ai Grammy è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Santa Monica. Arrestato il figlio Micah - facebook.com facebook