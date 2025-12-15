Tiffany & Co di via Montenapoleone a Milano è la boutique più bella del mondo

Tiffany & Co. di via Montenapoleone a Milano è stata riconosciuta come la boutique più bella del mondo, ricevendo il premio Prix Versailles. Il flagship store, recentemente rinnovato, si distingue per il suo design che esalta artigianato, proporzioni e luce, incarnando l’eleganza e il lusso della città del design e del fashion internazionale.

«È un onore ricevere il premio Prix Versailles come architetto del flagship store di Tiffany & Co. in Via Montenapoleone a Milano, da sempre definita città del design, e oggi rinnovato centro mondiale del lusso, ha fornito lo scenario perfetto per esprimere il linguaggio di Tiffany fatto di artigianato, proporzioni e luce. Questo riconoscimento conferma la chiarezza di quella visione e la vita che il marchio ha assunto all'interno della città» ha detto l’architetto Peter Marino, ha proposito del riconoscimento che è stato conferito alla boutique della maison che ha visto luce lo scorso giugno. Situato all’interno di Palazzo Taverna, un edificio neoclassico storico costruito nel 1835 e una delle più raffinate residenze aristocratiche di Montenapoleone, lo store garantisce un’esperienza d’eccellenza per la clientela, all’insegna della scoperta e della meraviglia. Gqitalia.it

