Tiago Gabriel il gioiello del Lecce che fa gola alle big

Tiago Gabriel, talento emergente del Lecce, sta attirando l'attenzione delle grandi squadre di calcio. Il giovane giocatore si sta affermando come una delle promesse più promettenti del campionato, suscitando interesse tra i club di vertice. La strategia e la gestione del club, guidati da Pantaleo Corvino, puntano a valorizzare ulteriormente il suo talento.

© Como1907news.com - Tiago Gabriel, il gioiello del Lecce che fa gola alle big Il Lecce ha acceso un nuovo faro sul proprio futuro e, ancora una volta, la regia è quella di Pantaleo Corvino. In Salento è emerso Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004, che in pochi mesi è passato da investimento silenzioso a certezza tecnica della Serie A. Arrivato lo scorso gennaio dall’ Estrela Amadora per una cifra attorno al milione di euro, oggi il suo nome circola con tutt’altro peso nei taccuini degli osservatori. Una crescita rapida, ma costruita giorno dopo giorno. Nome completo Tiago Gabriel Coelho Oliveira Posizione Difensore Squadra attuale Lecce Nazione Luogo di nascita Montauban Data di nascita Dicembre 26, 2004 00:00 Età 20 Peso (Kg) 88 Altezza (cm) 196 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 15 - Per Game Partite iniziate 14 0. Como1907news.com Tiago Gabriel il nuovo gioiello della Serie A? Calciomercato Lecce, Tiago Gabriel nel mirino delle big italiane. La società però non ha alcun dubbio - La situazione non lascia alcun dubbio Il Calciomercato Lecce continua a richiamare grande attenzione grazie all’esplosione di Tiago ... calcionews24.com

