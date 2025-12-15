Vincenzo Sepe, un ragazzo di 16 anni, perde la vita in un incidente con il motorino ad Arco Felice, pochi istanti prima di partire per una gita. Nonostante la volontà della madre di accompagnarlo, il tragico evento si è consumato prima che il viaggio potesse aver inizio, lasciando un dolore profondo nella comunità.

© Notizieaudaci.it - ‘Ti accompagno a scuola’, Vincenzo Sepe dice no alla mamma e muore a 16 anni nell’incidente col motorino

La tragedia ad Arco Felice, Il viaggio verso la gita che non è mai iniziato. La madre glielo aveva detto chiaramente: “Ti accompagno io”. Vincenzo Sepe, 16 anni, doveva andare a Napoli per una gita scolastica. Sarebbe potuto salire in auto con lei, raggiungere la stazione, incontrare i compagni. Ma complice la bella giornata, l’entusiasmo per la gita e la libertà di uno scooter regalato dal nonno a settembre, Vincenzo ha scelto di andare in motorino. Una decisione normale, da ragazzo. Una decisione che oggi pesa come un macigno. Vincenzo non è mai arrivato in stazione. È morto questa mattina in un incidente stradale ad Arco Felice, nel territorio di Pozzuoli. Notizieaudaci.it

A scuola da Conte Ora bisogna parlare seriamente con tutti quelli che non hanno mai diretto un gruppo di persone (manco a casa loro comandano) ma si permettono di “giudicare la comunicazione” di Conte. Quando dopo Bologna dice: «Non accompagno il - facebook.com facebook