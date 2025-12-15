Thuram il nuovo look genera l’ilarità di Zalewski | l’ex Inter lo sfotte e lui risponde così sui social – FOTO

Un nuovo look di Thuram ha attirato l’attenzione e ha suscitato l’ilarità di Zalewski, ex Inter. L’interazione tra i due sui social si è trasformata in uno scambio divertente, catturando l’attenzione dei tifosi e dei follower. Ecco cosa è successo tra i due calciatori e come Thuram ha risposto alle battute di Zalewski.

di Giuseppe Colicchia Thuram, il nuovo look genera l’ilarità di Zalewski: l’ex Inter lo sfotte e lui risponde così sui social. Il simpatico siparietto. A volte basta un cambio di look per accendere i riflettori dei social network, specialmente se il protagonista è Marcus Thuram. Il carismatico numero 9 della Beneamata non passa mai inosservato e, in occasione della tradizionale cena di Natale organizzata dal club di Viale della Liberazione, ha deciso di stupire i presenti. L’attaccante francese ha abbandonato momentaneamente le consuete treccine per sfoggiare una chioma “afro” molto voluminosa ed esplosiva, prontamente immortalata dai flash dei fotografi. Internews24.com

