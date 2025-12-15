Thiago Motta sfuma un’altra panchina! Non è stato scelto l’ex Juventus Cosa è accaduto nelle ultime ore per l’allenatore italo-brasiliano

Thiago Motta, allenatore italo-brasiliano, continua a vedere sfumarsi opportunità di lavoro in panchina. Dopo alcune trattative, nelle ultime ore non è stato scelto come nuovo tecnico, segnando un altro episodio di mercato che riguarda il suo futuro professionale. Ecco cosa è successo e le ultime novità sulla sua situazione.

Thiago Motta, è sfumata un’altra panchina! Non è stato scelto l’ex Juventus. Cosa è successo nelle ultime ore per il tecnico italo-brasiliano. Il casting per la panchina della Real Sociedad è giunto al termine con una fumata bianca che guarda alla Bundesliga e, indirettamente, all’Italia. Dopo il terremoto tecnico causato dall’esonero di Sergio Francisco, la dirigenza del club basco ha sciolto le riserve: il nuovo allenatore sarà Pellegrino Matarazzo. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Radio MARCA, la decisione è ormai definitiva. La società di San Sebastián ha raggiunto un accordo verbale totale con il tecnico, preferendolo ad altri profili di alto livello sondati nelle ultime ore. Juventusnews24.com

