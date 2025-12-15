Thiago Motta dice no alla Real Sociedad | attesa senza fretta
Thiago Motta ha dichiarato di non avere fretta di tornare in panchina, preferendo aspettare l’offerta giusta. Attualmente sotto contratto con la Juventus fino al 2027, l’allenatore italo-brasiliano prosegue il suo anno sabbatico, valutando con calma le opportunità future senza pressioni.
Thiago Motta non ha alcuna intenzione di forzare i tempi. L’allenatore italo-brasiliano, ancora sotto contratto con la Juventus fino a giugno 2027, ha scelto di proseguire il suo anno sabbatico dopo l’esonero, aspettando un progetto che lo convinca davvero a rimettersi in gioco. Nessuna corsa alla prima panchina libera, nessuna decisione dettata dall’urgenza: la linea resta chiara e coerente. Contratto e strategia: Motta non si muove a caso. Dal punto di vista formale, Motta è ancora legato ai bianconeri da un accordo da 3,5 milioni di euro netti a stagione, un dettaglio tutt’altro che marginale nel quadro delle sue scelte. Stilejuventus.com
