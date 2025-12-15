Thiago Motta ancora disoccupato non sarà il nuovo allenatore della Real Sociedad Marca

Thiago Motta, ex allenatore di Bologna e Juventus, non sarà il nuovo tecnico della Real Sociedad. Nonostante fosse tra i candidati principali, il club spagnolo ha deciso di proseguire diversamente nel processo di selezione. La sua candidatura non è stata accolta, e al momento l’ex allenatore rimane senza una nuova opportunità sulla panchina.

© Ilnapolista.it - Thiago Motta ancora disoccupato, non sarà il nuovo allenatore della Real Sociedad (Marca) Non sarà Thiago Motta il nuovo allenatore della Real Sociedad. L'ex tecnico di Bologna e Juventus era tra i nomi candidati per la panchina del club spagnolo. Nelle prossime ore sarà annunciato il nuovo tecnico, ovvero Pellegrino Matarazzo. Scelto il nuovo allenatore della Real Sociedad. Secondo quanto riportato da Marca: Pellegrino Matarazzo è il nome scelto dalla Real Sociedad per prendere la panchina dopo l'esonero di Sergio Francisco. Raggiunto un accordo verbale e diventerà ufficiale nelle prossime ore. L'altro allenatore che piaceva al club era l'italo-brasiliano Thiago Motta. Matarazzo, tecnico statunitense, è stato il vice del ct della Germania Julian Nagelsmann, quando era all'Hoffenheim, dove successivamente è tornato come primo allenatore e ha allenato anche lo Stoccarda, dal 2019 al 2022.