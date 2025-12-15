The White Lotus 4 Helena Bonham Carter possibile new entry nel cast | avrà un ruolo da protagonista?

Si infittiscono le voci riguardo alla quarta stagione di The White Lotus, con Helena Bonham Carter possibile nuova protagonista. La celebre attrice di Big Fish e The Crown potrebbe unirsi al cast, alimentando l’attesa dei fan. La notizia ancora non ufficiale suscita curiosità su quale ruolo potrebbe ricoprire nel celebre show.

La star di Big Fish e The Crown sarebbe in procinto di essere ufficializzata nel cast del quarto ciclo di episodi dello show. Iniziano ad emergere i primi nomi del possibile cast di The White Lotus 4, con Helena Bonham Carter che sarebbe impegnata nelle trattative per recitare nel prossimo ciclo di episodi. Potrebbe esserle riservato anche un ruolo da protagonista. Al momento, non ci sono molti dettagli in merito allo stato delle trattative ma è evidente che la star di Harry Potter sia molto vicina ad entrare ufficialmente nel cast della fortunata serie televisiva antologica. Helena Bonham Carter prossima protagonista di The White Lotus? Nel caso l'accordo dovesse andare in porto, l'attrice inglese sarebbe il primo membro del cast della stagione 4 . Movieplayer.it

