Mediaset accelera il ritorno di The Wall per sostituire Caduta Libera, che non sta raggiungendo gli ascolti sperati. La rete televisiva si prepara a registrare anticipatamente il nuovo show, puntando a migliorare le performance della fascia di programmazione e a mantenere l'interesse del pubblico.

© Ildifforme.it - The Wall: Mediaset affretta il ritorno in soccorso di Caduta Libera

Mediaset ha deciso di anticipare la registrazione di The Wall per sostituire Caduta Libera che non soddisfa a livello di ascolti. Ildifforme.it

The Wall, Max Giusti registra la puntata zero ad Atene e con lui c'è l'uomo dei record di Mediaset - Gerry Scotti avrebbe dovuto condurre la prossima stagione The Wall ma l'enorme successo de La Ruota della Fortuna, che ha sistematicamente battuto Affari Tuoi negli ascolti tv, ha spinto Mediaset a ... affaritaliani.it

FILM IN TV STASERA - IN CHIARO - PRIME TIME RAIMOVIE Film The Wolf of Wall Street ITALIA 1 Film Mrs. Doubtfire - Mammo per sempr Rete 4 Film Unknown - Senza Identità 20 Mediaset Film Today You Die RAI 4 Film Bronx IRIS Film The Impossible - facebook.com facebook