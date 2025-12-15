The Wall | Mediaset affretta il ritorno in soccorso di Caduta Libera
Mediaset accelera il ritorno di The Wall per sostituire Caduta Libera, che non sta raggiungendo gli ascolti sperati. La rete televisiva si prepara a registrare anticipatamente il nuovo show, puntando a migliorare le performance della fascia di programmazione e a mantenere l'interesse del pubblico.
The Wall, Max Giusti registra la puntata zero ad Atene e con lui c'è l'uomo dei record di Mediaset - Gerry Scotti avrebbe dovuto condurre la prossima stagione The Wall ma l'enorme successo de La Ruota della Fortuna, che ha sistematicamente battuto Affari Tuoi negli ascolti tv, ha spinto Mediaset a ... affaritaliani.it
