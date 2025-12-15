The Hunting Wives – Nido di vipere | quando far parte di un gruppo diventa pericoloso

The Hunting Wives – Nido di vipere è una serie del 2025 creata da Rebecca Perry Cutter, che esplora i pericoli insiti nel far parte di un gruppo sociale esclusivo. Con un cast stellare, tra cui Brittany Snow e Malin Akerman, la serie svela i lati oscuri delle relazioni e delle dinamiche di potere tra le donne di una comunità apparentemente idilliaca.

La serie: The Hunting Wives – Nido di vipere, 2025. Creata da: Rebecca Perry Cutter. Cast: Brittany Snow, Malin Akerman, Evan Jonigkeit, Katie Lowes, George Ferrier, Dermot Mulroney, Jaime Ray Newman, Chrissy Metz. Genere:: Drammatico. Durata: 50 min circa8 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Quando Sophie si trasferisce in una ricca cittadina del Texas, viene assorbita da un gruppo di donne potenti e ambigue. Tra relazioni pericolose e segreti, un omicidio rompe l’equilibrio apparente della comunità. A chi è consigliato? A chi ama i thriller seriali carichi di tensioni personali, scandali e dinamiche di gruppo. Cinemaserietv.it

The Hunting Wives: La nuova serie di Starz arruola le star di This Is Us e Scandal - Nel suo primo ruolo televisivo dalla conclusione di This Is Us, Chrissy Metz ha firmato con Starz per affiancare Malin Akerman (Billions) e Brittany Snow (Pitch Perfect) nel nuovo thriller The Hunting ... comingsoon.it

